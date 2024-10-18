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بعد إعلان مقتل السنوار.. الأزهر ينعى شهداء المقاومة الفلسطينية ويرفض وصفهم بالإرهابيين

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف (الفرنسية)
18/10/2024

نعى الأزهر الشريف، الجمعة، من وصفهم “شهداء المقاومة الفلسطينية الأبطال”، رافضاً بشدة نعتهم بالإرهابيين.

يأتي هذا البيان بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

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وقال الأزهر في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس: “ينعي الأزهر الشريف شهداء المقاومة الفلسطينية الأبطال، الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة”.

وأكد البيان أن هذه اليد “الصهيونية عاثت في أرضنا العربية فساداً وإفساداً”، منتقداً بشدة صمت المجتمع الدولي وعجز القانون الدولي أمام هذه الانتهاكات.

وشدد الأزهر على أن “شهداء المقاومة الفلسطينية كانوا مقاومين بحق”، رافضاً “محاولات العدو تصويرهم كإرهابيين”.

وأضاف أنهم كانوا “مرابطين مقاومين متشبثين بتراب وطنهم، حتى رزقهم الله الشهادة”.

 

ودعا الأزهر إلى ضرورة “فضح كذب الآلة الإعلامية الصهيونية وتدليسها”، مؤكداً أن “المقاومة والدفاع عن الوطن والأرض والقضية والموت في سبيلها شرفٌ لا يضاهيه شرف”.

يذكر أن إسرائيل تعتبر السنوار مهندس عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تسببت في خسائر بشرية وعسكرية كبيرة لإسرائيل.

وكانت حركة حماس قد اختارت السنوار رئيساً لمكتبها السياسي في 6 أغسطس/آب الماضي، خلفاً لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي.

المصدر : وكالات

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