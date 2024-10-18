شاهد: جيش الاحتلال ينشر لقطات جديدة لاستهداف مكان يحيى السنوار

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لقطات جديدة تظهر استهدافه لمقر الشهيد يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي استشهد خلال اشتباك عسكري مع جيش الاحتلال في منطقة تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.

وتظهر اللقطات لحظات استهداف موقع السنوار بنيران دبابة تابعة لقوات الاحتلال، وتدمير المبنى الذي كان موجودًا فيه.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف كان جزءًا من حملة عسكرية واسعة نفذتها قوات الاحتلال في منطقة تل السلطان برفح، شملت مداهمات واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع عدد من القتلى الفلسطينيين، وإصابة آخرين.

وأمس الخميس نشر الجيش الإسرائيلي تسجيلًا مصورًا يظهر اللحظات الأخيرة قبل استشهاد يحيى السنوار.

وأظهر “الفيديو” طائرة مسيّرة إسرائيلية تدخل مبنى كان به السنوار، وصورته في اللحظات الأخيرة.

(حماس) تنعى الشهيد السنوار

وكانت حركة (حماس) أعلنت الجمعة استشهاد يحيى السنوار، وأكدت أن ذلك لن يضعف عزيمتها، وأن المقاومة مستمرة حتى تحرير الأرض الفلسطينية.

وقال القيادي في الحركة خليل الحية إن السنوار “ارتقى شهيدًا وهو ممسك بسلاحه، مدافعًا عن أرض غزة العزة حتى آخر لحظة من حياته”، وإنه أحد أنبل وأشجع الرجال، وقد كرّس حياته من أجل فلسطين، وقدّم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها.

وأشار الحية إلى أن السنوار كان يتنقل بين المواقع القتالية، صامدًا وثابتًا على الأرض “يلهم الجميع بروح الصبر والمقاومة”.

وأردف “لقد عاش السنوار مجاهدًا منذ شبابه، حيث انخرط في العمل الجهادي في حركة حماس، وقضى 23 عامًا في الأسر، حيث قهر السجان الصهيوني”.