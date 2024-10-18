شاهد: حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية جنوب حيفا بصواريخ “نوعية”

شنّ حزب الله اللبناني مساء الجمعة، هجوماً “صاروخياً نوعياً” على مركز التأهيل والصيانة في قاعدة 7200 جنوب مدينة حيفا شمالي إسرائيل.

ونشر الحزب على صفحته على تيلغرام مشاهد للحظة إطلاق دفعة صواريخ، وأتبعها لمشاهد تم تصويرها من قبل المستوطنين تظهر آثار الدمار في المكان.

كما أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية متعددة يوم الجمعة، في إطار “الرد على الاعتداءات الإسرائيلية”.

استهداف مدينة حيفا والكريوت

وقال بيان للحزب إنه تم إطلاق عند الساعة السابعة مساءً “صلية من الصواريخ النوعية” استهدفت مدينة حيفا.

كما أفاد البيان بقصف منطقة الكريوت شمال حيفا بصلية صاروخية إضافية في وقت لاحق من اليوم نفسه.

عمليات في عيتا الشعب وصفد

وأضاف بيان آخر أن مقاتلي الحزب استهدفوا عند الساعة 6:20 مساءً تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط عيتا الشعب بصلية صاروخية.

كما نفذ الحزب هجوماً جوياً فجر الجمعة باستخدام “سرب من المسيرات الانقضاضية” على تجمعات للجنود الإسرائيليين في مدينة صفد، مما أدى – حسب البيان – إلى “سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف العدو”.

قاعدة عين شيمر

ونفذ حزب الله ما أسماها عملية نوعية استهدفت قاعدة عين شيمر، وهي قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي، شرق الخضيرة.

وقال إن العملية تأتي في إطار سلسلة عمليات تحمل اسم “خيبر” ردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها “العدو الصهيوني”.

عمليات دفاعية وهجومية متنوعة

وأشار بيان آخر إلى أن وحدات الدفاع الجوي التابعة للحزب تصدت لمسيرة إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان عند الساعة 3:30 عصراً، مما أجبرها على التراجع.

كما استهدف الحزب تجمعاً لقوات إسرائيلية عند عبارة كفركلا بقذائف المدفعية، وتجمعاً آخر في مستعمرة شلومي بصلية صاروخية، وذلك عند الساعة 4:45 عصراً.