ماكرون يعلّق على إعلان إسرائيل قتل يحيى السنوار (فيديو)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه مع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل، إن فرنسا تقف إلى جانب إسرائيل للحفاظ على أمنها ووجودها، لكن هذا لا يمنع الخلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد ماكرون أن “إضافة حرب إلى حرب لن يأتي بالسلام أو الأمل لإسرائيل أو أي جهة أخرى في المنطقة”.

وأضاف ماكرون “اليوم نشهد مقتل السنوار، وهذا يعد تحولًا أساسيًا لإسرائيل”، مشيرًا إلى أنه “يجب انتهاز هذه الفرصة لإطلاق سراح جميع الرهائن ووضع حد لهذه الحرب”.

وقف إطلاق النار في غزة

وشدد ماكرون على أنه يجب الآن “القبول بوقف إطلاق النار في غزة، وفتح مسار سياسي لحل هذه الأزمة لتحقيق مصالح الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.

وطالب ماكرون “بوقف إطلاق النار وبشكل فوري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي هي في أقل مستوياتها اليوم، ووقف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وتابع ماكرون “بعد الحرب في غزة يجب إعطاء ضمانات قوية لإسرائيل، والسير قدمًا في مسار حل الدولتين”.

وأوضح ماكرون أن “كل من يقدم الأسلحة لهذه الحرب عليها مسؤولية تجاه الوضع القائم، حيث لا يمكن مواصلة تقديم السلاح وفي نفس الوقت المطالبة بوقف إطلاق النار”.

وقف الحرب في لبنان

وطالب ماكرون إسرائيل “وضع حدّ لعملياتها العسكرية في لبنان”، و”عدم توسيع نطاق تحركها على الأرض” في هذا البلد، و”احترام سيادته”.

وأضاف أن “هناك مسؤولية كبيرة يتحملها حزب الله وإيران حول ما يجري، من خلال تفعيل عمل حزب الله ضد إسرائيل”، مضيفًا أنه “بدلًا من أن ينأى لبنان بنفسه عن الحرب، حاولت إيران أن تحمي نفسها على حساب لبنان وحزب الله”.

وأوضح أن فرنسا سوف تعقد مؤتمرًا لدعم لبنان من المنتظر أن يوفر المساعدات لمئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب، واتخاذ الخطوات لنشر الجيش اللبناني على الحدود.