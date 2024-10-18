منظمة التحرير الفلسطينية تنعى “القائد الوطني الكبير” يحيى السنوار

نعت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، “القائد الوطني الكبير” يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) الذي استشهد مشتبكًا مع قوات الاحتلال في غزة.

وقالت في بيان نشرته وكالة “وفا” الرسمية “تنعى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استشهاد القائد الوطني الكبير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس”.

وأكدت في بيان أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية يجعلنا أكثر حاجة إلى توحيد صفوفنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتحمل مسؤولياتنا الوطنية للتصدي لكل محاولات أعدائنا الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية”.

وفي بيان منفصل، نعت حركة (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السنوار، وأكدت أن “سياسة القتل والإرهاب التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تجدي نفعًا في كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه الوطنيّة المشروعة في الحرية والاستقلال”.

وفي وقت سابق الجمعة، نعى عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) خليل الحية، السنوار، قائلًا في بيان مصور إنه “استشهد مشتبكًا ومواجهًا للجيش الإسرائيلي حتى آخر لحظة من لحظات حياته”.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأنه قتل السنوار بـ”محض الصدفة”، نتيجة تمشيط روتيني ودون اعتماد على معلومات استخباراتية.

وتعتبر إسرائيل السنوار، مهندس عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل فلسطينية في غزة، بينها (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما تسبب في خسائر بشرية وعسكرية كبيرة.