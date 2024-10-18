الأخبار|قطاع غزة

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع إعلان الاحتلال قتل يحيى السنوار

السنوار أكد أن حماس لن تسلم سلاحها
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار (غيتي)
18/10/2024

أثار إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في رفح جنوبي غزة، موجة من التفاعلات على مواقع التواصل.

وعبر العديد من الشخصيات والنشطاء عن تمجيدهم لنضال السنوار وتضحياته في سبيل القضية الفلسطينية، خصوصا بعد أن استشهد وهو مشتبك مع قوات الاحتلال، رغم أنه قائد الحركة والمطلوب الأول لقوات الاحتلال.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وفيما يلي استعراض لأبرز التفاعلات: 

الكاتب والأكاديمي المصري خليل العناني:

 

 

الكاتب والباحث السعودي نواف القديمي:

 

المحلل السياسي والعسكري الفلسطيني زياد سعيد:

الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة:

الناشط الفلسطيني محمد النجار:

 

الناشط الأمريكي جاكسون هينكل:

الصحفي خالد الدعوم:

الإعلامي والكاتب القطري جابر الحرمي:

الناشط الفلسطيني بلال نزار:

الأكاديمي الأردني حسن باراري:

 

الدكتور عبد الله المحيسني:

حمد الشامسي:

المعلق الرياضي حفيظ دراجي:

الناشط الفلسطيني محمد الأخرس:

 

الناشط المصري أحمد مولانا:

 

الكويتي محمد العوضي:

الناشطة المصرية سلافة مجدي:

 

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان