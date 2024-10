تفاعل واسع على مواقع التواصل مع إعلان الاحتلال قتل يحيى السنوار

أثار إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في رفح جنوبي غزة، موجة من التفاعلات على مواقع التواصل.

وعبّر العديد من الشخصيات والنشطاء عن تمجيدهم لنضال السنوار وتضحياته في سبيل القضية الفلسطينية، خصوصًا بعد أن استشهد وهو مشتبك مع قوات الاحتلال، رغم أنه قائد الحركة والمطلوب الأول لقوات الاحتلال.

وفيما يلي استعراض لأبرز التفاعلات:

الكاتب والأكاديمي المصري خليل العناني:

الكاتب والباحث السعودي نواف القديمي:

وقال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله:

المحلل السياسي والعسكري الفلسطيني زياد سعيد:

الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة:

الناشط الفلسطيني محمد النجار:

الناشط الأمريكي جاكسون هينكل:

He lived as a leader

He died as a soldier

🇵🇸 Rest in Peace Yahya Sinwar pic.twitter.com/qX04AXEfdX

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 17, 2024