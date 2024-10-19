الحوثيون يعلنون استهداف سفينة “ميجالوبوليس” في البحر العربي (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، أنها استهدفت سفينة في البحر العربي، بعدد من المسيّرات، وذلك بسبب “انتهاك” الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان الجمعة “انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف للسفينة “ميجالوبوليس”، التي ترفع علم مالطا، في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح”.

وأوضح سريع أن “استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأكد سريع أن “استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار لن يزيد المقاومة وكل الأحرار في العالم إلا إصرارا على مواصلة طريق التحرير والانتصار”.

وأشار إلى “استمرار فرض الحصار على العدو الإسرائيلي، واستهداف كل السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه واستمرار استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات”.

وأكد سريع أن هذه العمليات لن تتوقف “إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان”.

غارتان على الحديدة

وفي سياق متصل أعلنت جماعة الحوثي مساء الجمعة، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن غارتين على محافظة الحديدة.

وتعد الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، أكثر المحافظات اليمنية التي تعرضت لغارات أمريكية بريطانية، منذ بدء هجمات الدولتين على اليمن مطلع العام الجاري.

كما تعتبر الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا وثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا وعددا من الجزر.

وفي أكثر من بيان، أعلن الحوثيون أنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو تلك التي تتوجه إلى موانئ إسرائيل، وذلك منذ 19 نوفمبر /تشرين الثاني 2023