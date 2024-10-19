بسبب الحصار الإسرائيلي.. استشهاد مريضين فلسطينيين بالعناية المركزة بمستشفى في غزة

استشهد مريضان، ظهر اليوم السبت، في قسم العناية المكثفة، بالمستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، جراء حصاره من قبل الاحتلال، وانقطاع التيار الكهربائي، والإمدادات الطبية عنه.

وقال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان في بيان “فقدنا اليوم مريضين جراء حصار قوات الاحتلال للمستشفى الإندونيسي وانقطاع التيار الكهربائي والإمداد الطبي اللازم عنه.

وأكد الوزير أن المرضى والجرحى والكوادر الصحية في مراكز العلاج في المحافظات الجنوبية يعانون من ظروف حرجة للغاية، وهم معرضون للموت في أي لحظة.

مناشدات عاجلة

وجدد أبو رمضان، مناشدات عاجلة لكافة المؤسسات والمنظمات الدولية، الصحية والحقوقية، والمجتمع الدولي للقيام بمزيد من التحرك لحماية المرضى والجرحى والمؤسسات الصحية التي تقوم بواجبها الإنساني بصعوبة منذ عام.

وطالب الوزير الفلسطيني بمزيد من الدعم الصحي الفوري، والضغط من أجل وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني.

حصار وقصف

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الدبابات الإسرائيلية، حاصرت المستشفى منذ فجر اليوم، وأطلقت قذائفها نحو مرافقه؛ مما أدى إلى توقف المولد الكهربائي عن العمل، بسبب إطلاق النار الكثيف.

كما قصفت دبابات الاحتلال الطابقين الثاني والثالث، وهدمت جزءا من سور المستشفى.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري لشمال قطاع غزة، وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة.

الأردن يدين استهداف المستشفيات

وأدان الأردن اليوم السبت، الاستهداف الإسرائيلي لـ3 مستشفيات في قطاع غزة الفلسطيني، معتبرا ذلك انتهاكا للقانونين الدولي والإنساني.

وقال بيان للخارجية الأردنية “أدانت وزارة الخارجية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مستشفيات في قطاع غزة”، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

‎وأكدت رفض المملكة المطلق واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية على المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة ومستشفى الشفاء الطبي في غزة، واستهدافها الأعيان المدنية والتدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للفلسطينيين.

اتخاذ موقف دولي حازم

وحمّل البيان، إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى ‎وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخاصة مجلس الأمن، باتخاذ موقف دولي حازم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي كثف استهدافه للمنظومة الصحية بشمال القطاع، في محاولة واضحة لإخراجها عن الخدمة.

استهداف المنظومة الصحية

وقالت الوزارة في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي يعزز استهدافه للمنظومة الصحية بشمال قطاع غزة، من خلال حصاره واستهدافه المباشر للمستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة خلال الساعات الماضية.

واليوم السبت، توغلت الدبابات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة وصولا إلى بوابة المستشفى الإندونيسي بمنطقة الشيخ زايد وقامت بمحاصرة المستشفى وهدم جزء من أسواره.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية الطوابق العلوية لمستشفى العودة ثلاث مرات؛ مما أسفر عن إصابة عدد من الطواقم الطبية، بحسب بيان صدر عن المستشفى.