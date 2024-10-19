“صياد 107”.. تحقيق إسرائيلي يكشف معلومات عن الطائرة التي استهدفت منزل نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيق الأوّلي للجيش الإسرائيلي أظهر أن الطائرة المسيَّرة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا هي من طراز “صياد 107″، وأنها من النوع ذاته الذي ضرب قاعدة تدريب لواء غولاني في منطقة بنيامينا الأسبوع الماضي.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن هذا النوع من المسيَّرات يتميز بصعوبة رصده واعتراضه نظرًا لارتفاع تحليقه.

وأضافت أن التحقيق الأوّلي أوضح أنه تم إطلاق 3 طائرات مسيَّرة خلال الحادث، حيث اعتُرضت اثنتان منها، بينما فُقد الاتصال بالثالثة أثناء مطاردتها.

وأوضحت القناة أن المسيَّرة “صياد 107” هي طائرة تكتيكية تُستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية والهجوم، ويصل مدى طيرانها إلى 100 كيلومتر، ويتراوح طول جناحيها بين 1.5 متر ومترين.

يُذكر أن 4 جنود إسرائيليين قُتلوا وأصيب العشرات في هجوم نفذته طائرة مسيَّرة من النوع ذاته، تابعة لحزب الله، على قاعدة تدريب عسكرية لوحدة غولاني قرب بنيامينا جنوبي حيفا يوم الأحد الماضي.

موقع واللا: المسيَّرة التي أصابت منزل نتنياهو في قيساريا انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها طيلة الوقت هيئة البث الإسرائيلية: مسيَّرة معادية استهدفت بلدة قيساريا ولم يُصَب أحد بأذى وأضرار لحقت بأحد المباني pic.twitter.com/dzvVuo6WcA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2024

وفي قيساريا يقع المنزل الخاص بنتنياهو، الذي اعتاد أن يقضي فيه عطلة السبت، اليوم الذي يلتزم فيه اليهود عامة بالبقاء في البيوت وتجنب العمل.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطعًا مصورًا يظهر المسيَّرة التي أُطلِقت اتجاه منزل نتنياهو، وهي تمر في أجواء قيساريا بجانب مروحية دون أن تعترضها.

وفي وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرتين مسيَّرتين أُطلقتا من لبنان اتجاه شمالي البلاد، بينما انفجرت ثالثة في مبنى بمدينة قيساريا.