جيش الاحتلال يبث مشاهد جديدة للسنوار مع أسرته ولحظة قصف المنزل الذي استشهد فيه (فيديو)

بث جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقطعا مصورا، قال إنه يُظهر يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مع عائلته في أحد الأنفاق بقطاع غزة قبل ساعات من بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي متلفز إن “المشاهد تُظهر السنوار برفقة أطفاله وزوجته وهم يمرون داخل نفق”، قال إنه خُزن فيه إمدادات، قبل يوم من هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل.

وأظهرت المشاهد “السنوار بصحبه 2 من أبنائه وفي الخلف تسير زوجته، وفي لقطة أخرى يظهر السنوار وهو ينقل متعلقات شخصية بمساعدة أحد أبنائه”.

وفي نهاية الفيديو، تظهر مشاهد للثواني الأخيرة قبل استشهاد السنوار بعد إطلاق قذيفة مدفعية على المبنى الذي كان فيه.

في السياق، أكد هاغاري أنه لم يكن هناك أسرى مع السنوار وقت استشهاده، جراء اشتباكات مع قوات الجيش في حي تل السلطان بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال هاغاري “وفق المعلومات التي لدينا فإن السنوار كان يختبئ تحت الأرض بين خان يونس ورفح، وعملت قوات الجيش والشاباك في المنطقتين من أجل القبض عليه”.

ومساء الخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قتل السنوار، وأقر جيش الاحتلال بأن قتله كان بمحض الصدفة.

وأكد جيش الاحتلال أن “السنوار قُتل الأربعاء، بعد رصد قوة 3 من عناصر حماس خلال اشتباك جنوبي قطاع غزة، ولم تكتشف جثته إلا بعد تمشيط المنطقة، الخميس”.