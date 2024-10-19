خامنئي: استشهاد السنوار لن يوقف محور المقاومة وحماس ستظل حيّة

قال المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، اليوم السبت إن استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لن يوقف محور المقاومة، وأكد أن “حماس حية وستظل حية”.

وأضاف خامنئي في بيان على منصة إكس “لا ريب في أن فقده مؤلمٌ لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلف عن المضي قدما مع استشهاد شخصيات بارزة”.

“رمز بارز للمقاومة والجهاد”

وقال خامنئي إن يحيى السنوار كان رمزا بارزا للمقاومة والجهاد ضد إسرائيل، موضحا أنه “صمدَ بعزيمة فولاذيّة في وجه العدوّ المعتدي والظالم، ووجّه له صفعة بحكمة وشجاعة”.

وتتهم إسرائيل يحيى السنوار -الذي تولى رئاسة حركة حماس، بعد استشهاد هنية- بأنه مهندس الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة وفصائل فلسطينية على مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة.

۴/ فقدان #السنوار برای جبهه‌ی مقاومت البتّه دردناک است، ولی این جبهه با شهادت برجستگانی چون شیخ احمد یاسین، فتحی شقاقی، رنتیسی و اسماعیل هنیّه از پیشروی باز نماند، و با شهادت سنوار هم کمترین توقّفی نخواهد داشت؛ باذن الله.#حماس_زنده_است و زنده خواهد ماند. pic.twitter.com/mQpijLMg9Y — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) October 19, 2024

السنوار رئيسا لحركة حماس

ونشر المرشد الأعلى الإيراني على موقعه الإلكتروني مقطع فيديو لاجتماع نادر مع السنوار يعود تاريخه إلى عام 2011.

وكان يحيى السنوار في ذلك الوقت عضوا في وفد من الحركة بقيادة إسماعيل هنية يزور طهران.

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، تم تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، خلفًا لإسماعيل هنية الذي استشهد بعملية في طهران نهاية يوليو/تموز نُسبت إلى إسرائيل.

استشهاد السنوار

وأعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة خليل الحية، ظهر الجمعة، استشهاد يحيى السنوار “وهو يقاوم الاحتلال ويستبسل في الدفاع عن أرض فلسطين”، وأشاد بمآثره وبطولاته في معركة “طوفان الأقصى”.

وقال الحية، في بيان متلفز، إن السنوار “ارتقى شهيدًا وهو ممسك بسلاحه، مدافعًا عن أرض غزة العزة حتى آخر لحظة من حياته”، وإنه أحد أنبل وأشجع الرجال، وقد كرس حياته من أجل فلسطين، وقدم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها.