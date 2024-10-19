سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في حيفا (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت، رصد إطلاق 55 صاروخا من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل الغربي والأعلى، وقال إنه “اعترض بعضها”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شخص “بجروح طفيفة” جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في مدينة “كريات آتا” بخليج حيفا شمال إسرائيل.

إصابات جراء سقوط الصواريخ

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بنقل 9 ضحايا إلى مستشفى في حيفا، وهم رجل عمره 28 عاما مصاب بشظايا، ورجل وامرأة في الأربعينيات من العمر مصابان بشظايا، وامرأة عمرها 25 سنة و5 ضحايا نتيجة صدمات بسبب الذعر.

من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن شركة الكهرباء، تضرر الشبكة الكهربائية في كريات آتا في إثر الرشقة الصاروخية التي استهدفت المدينة.

הפגיעה בקריית אתא: 9 נפגעים פונו לבית החולים רמב”ם בחיפה. גבר בן 28 במצב קל-בינוני עם פציעות מרסיסים, גבר ואישה כבני 40 במצב קל עם פציעות מרסיסים, גבר ואישה כבני 25 במצב קל כתוצאה מהדף ו-5 נפגעי חרדה

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/DaI1BcVzwZ — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2024

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بإصابة منزل وسيارة جراء سقوط صاروخ في منطقة “كريات أتا” بخليج حيفا.

وقال المتحدث باسم فرق الإنقاذ الإسرائيلية “في القصف الأخير أصيب رجلان في الثلاثينيات من العمر، وحالتهما خفيفة وخفيفة متوسطة، وأصيب أحدهما بشظية والآخر بقنبلة”.

وقال الإسعاف الإسرائيلي “إصابة شخصين بجروح وعدد آخر بحالات ذعر إثر القصف على كريات آتا شمال شرق حيفا”.

إطلاق صافرات الإنذار

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، وقوع إصابة مباشرة لشخص في كريات آتا بخليج حيفا، إضافة إلى أخرى طفيفة نتيجة الرشقة التي استهدفت الشمال، وقالت إن القصف أصاب مبنى في كريات آتا.

من جانبها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بإطلاق صافرات الإنذار في 34 بلدة في المنطقة الحدودية والجليل الأعلى، وقالت “إطلاق صفارات الإنذار في نحو 15 بلدة بمنطقة خليج حيفا والجليل”.

مرحلة “جديدة وتصاعديّة”

وأعلن حزب الله يوم الخميس “الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة”.

وذكر الحزب في بيان، مساء يوم الخميس، أن الانتقال يأتي “بناءً على توجيهات قيادة المقاومة”.

وقال نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، الثلاثاء الماضي، إن الحزب دخل “في معادلة جديدة تتمثل في إيلام العدو”، وإنه “بما أن العدو استهدف كل لبنان فلنا الحق في استهداف أي نقطة داخل الكيان الإسرائيلي”.

وقال حزب الله إنه يواصل التصدي “للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وتكبد جيش العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في عدّته وعديده من ضباط وجنود، على امتداد محاور المواجهة عند الحافة الأمامية في جنوب لبنان وصولًا إلى أماكن تواجده في عمق فلسطين المحتلة”.