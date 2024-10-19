شاهد: سرايا القدس تدمر دبابتين إسرائيليتين جنوبي جباليا

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، السبت، مقطعًا مصورًا يُظهر استهداف مقاتليها لدبابتين إسرائيليتين من طراز ميركافا بقذائف “آر بي جي” في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويُظهر المقطع تحرُّك مقاتلي سرايا القدس عبر الحطام، حاملين القذائف لاستهداف الدبابات الإسرائيلية، وعند وصولهم قرب الدبابات أطلقوا القذائف عليها.

وتلا ذلك لقطات لهروب جنود إسرائيليين من مكان استهداف الدبابات.

وكانت منطقة القصاصيب قد شهدت مواجهات عنيفة وتوغلات متكررة للجيش الإسرائيلي، مما جعلها نقطة ساخنة في الصراع المستمر.

تأتي هذه التطورات مع تصاعد العدوان على شمال غزة، وخاصة في مخيم جباليا الذي يُعَد من أكثر المواقع استهدافًا خلال الأيام الماضية.

تل الزعتر

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس تدمير آلية عسكرية إسرائيلية من نوع ميركافا بتفجير عبوة “ثاقب – برميلية” شديدة الانفجار، كانت مزروعة سلفًا في محيط مسجد الزاوية بمنطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا.

حي الزيتون

وقالت في بيان آخر إنه بعد عودة مقاتلي سرايا القدس من خطوط القتال، أكدوا تفجير آليتين عسكريتين إسرائيليتين بعبوتين من نوع “ثاقب” أثناء توغلهما في محيط مسجد مصعب بن عمير شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية

كما أعلنت سرايا القدس إسقاطها طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع “كواد كابتر”، والسيطرة عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة غزة.

وأكدت السرايا أن هذه العملية تعكس القدرة على مواجهة التفوق التكنولوجي الإسرائيلي وتعطيل مهامه الاستخبارية.