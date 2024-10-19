مصطفى البرغوثي: هذه دلالات استهداف منزل نتنياهو ورسائل المقاومة إلى إسرائيل (فيديو)

كشف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، في لقاء مع الجزيرة مباشر، السبت، عن دلالات استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا، واصفًا إيّاه بأنه تحوُّل كبير في مسار الصراع.

وأشار البرغوثي إلى أن هذا الحدث يمثل الفشل الثاني خلال 48 ساعة للمنظومة الاستخبارية الإسرائيلية وجيش الاحتلال، بعد فشلهم في الوصول إلى القائد يحيى السنوار على مدار عام كامل.

وقال “فشلت كل أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك ما أعطتهم إيّاه الولايات المتحدة من منظومة ‘ثاد’ الأكثر تطورًا في كل الغرب والعالم الأوروبي والأمريكي”.

وأضاف البرغوثي أن هذا الاستهداف يحمل رسالة مهمة إلى الجانب الإسرائيلي مفادها أنهم ليسوا محصَّنين، ولا يمكن أن يعفوا أنفسهم من نتائج الحرب المدمرة التي يقومون بها.

وأكد أن هذا الحدث يثبت أن اغتيال القادة، مثل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين وغيرهما، لم يكسر إرادة المقاومين ولم يحقق لإسرائيل أي شيء.

وختم قائلًا “ظنوا أنهم باغتيال نصر الله وعدد كبير من قادة حزب الله سيؤدي إلى انهيار، لكن ما نراه هو إعادة تماسك بشكل غير مسبوق”.

وفي وقت سابق السبت، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن طائرة مسيَّرة أُطلِقت من لبنان اتجاه منزل نتنياهو في قيساريا شمالي إسرائيل، ولم يكن هو وعائلته فيه، بينما غابت صفارات الإنذار عن المنطقة تزامنًا مع الحادث، وفق إعلام إسرائيلي.