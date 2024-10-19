مقتل إسرائيلي في عكا وحزب الله يقصف قاعدة عسكرية “بصلية صاروخية نوعية” (فيديو)

قُتل إسرائيلي في عكا ظهر اليوم السبت، جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلق من لبنان، في حين قال الجيش الإسرائيلي، إن أكثر من 100 مقذوف أطلق من لبنان اليوم.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رجلا قُتل جراء قصف صاروخي لمدينة عكا، مشيرة إلى إصابة 3 أشخاص آخرين بشظايا، وأعلنت خدمات الطوارئ، أن الرجل أصيب بشظايا قرب مدينة عكا الساحلية.

إضرار بالممتلكات

من جانبه، قال جهاز الإسعاف الإسرائيلي في بيان “أعلن المسعفون وفاة رجل يبلغ من العمر حوالي 50 عاما أصيب بشظايا أثناء جلوسه في سيارته”.

وقال الجهاز الإسرائيلي في وقت سابق، إن 9 أشخاص أصيبوا بجروح جراء قصف لكريات آتا في حيفا والجليل الغربي.

وكان موقع “والا” الإخباري قد ذكر أنه في أعقاب إطلاق الإنذارات في حيفا والكريوت، تم الكشف عن سقوط صاروخ في كريات آتا أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات ومركبة كانت متوقفة.

إطلاق عشرات الصواريخ

وأعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، أن 115 مقذوفا على الأقل أطلقت اليوم السبت من لبنان، وقال حزب الله اللبناني في سلسلة بيانات إنه شن هجمات على عدد من الأهداف.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن القذائف أطلقت بشكل رئيسي على شمال إسرائيل، مع انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء المنطقة، بحسب سلسلة بيانات أصدرها الجيش الإسرائيلي السبت.

من جانبها، دعت الشرطة الإسرائيلية، سكان المستوطنات الشمالية إلى البقاء بالقرب من المناطق المحمية، في حين دوت صافرات الإنذار في مناطق الساحل والكريوت والجليل الغربي وعكا.

وقالت إن رجال شرطة وخبراء متفجرات يمشطون المواقع المستهدفة بغرض “رصد وعزل مناطق سقوط الصواريخ”، ودعت السكان إلى البقاء قرب المواقع المحصنة وعدم الاقتراب من مواقع سقوط الصواريخ أو لمس الصواريخ أو بقاياها.

قصف قاعدة عسكرية

وكشف حزب الله في سلسلة بيانات اليوم السبت، أن مقاتليه قصفوا بالصواريخ منطقة حيفا في شمال إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات.

وأعلن في بيان، قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا شمال إسرائيل، في عملية قال إنها نفذت تحت شعار “لبيك يا نصرالله” في إشارة إلى الأمين العام للحزب الذي اغتالته إسرائيل بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان إنه قصف “قاعدة ناشر العسكرية شرق حيفا بصلية صاروخية نوعية كبيرة”، “ردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء لبيك يا نصر الله”.

ويأتي ذلك بعد أيّام من إعلان حزب الله إطلاق “مرحلة جديدة وتصاعدية” في المواجهة مع إسرائيل.