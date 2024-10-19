من المحيط إلى الخليج.. كيف ودع العرب يحيى السنوار؟

نعت مؤسسات وحركات وشخصيات عربية، الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) يحيى السنوار الذي استشهد مشتبكًا مع قوات الاحتلال في رفح.

فيما خرج متظاهرون في تونس والمغرب واليمن إلى الشوارع مرددين هتافات ورافعين لافتات عليها عبارات نعي للسنوار.

العراق

قدّم رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي “التعازي باستشهاد السنوار”، مؤكدًا أن “المقاومة مشروع لا ينتهي باستشهاد القادة”.

وقال المندلاوي في بيان، إنه “ينعى إلى الأمتين العربية والإسلامية ومحور إسناد القدس ورجال المقاومة في فلسطين وكل بقاع العالم وخصوصًا حركة حماس، استشهاد القائد المجاهد السنوار، خلال اشتباكه البطولي مع القوات الصهيونية بمدينة رفح” جنوبي قطاع غزة.

وأكد أن “روح السنوار الطاهرة ستبقى حاضرة تقاتل إلى جانب شعبها وأمتها حتى تحرير الأرض من المحتل واستعادة الحقوق ورفع الظلم”.

رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي يُعزي الأمة العربية والإسلامية ورجال المقاومة وحماس بإستشهاد القائد الكبير يحيى السنوار ، فمهندس طوفان الأقصى الشهيد السنوار لقى الله وهو مضرجًا بدمائه مدافعًا عن دينه وارضه #قناة_النجباء_الفضائية pic.twitter.com/Bli42sWfjF — قناة النجباء الفضائية (@NujabaTv) October 18, 2024

عُمان

قال مفتي السلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، في بيان عبر منصة “إكس”: “تلقينا بكل اعتزاز نبأ استشهاد القائد البطل السنوار، بعد مسيرة حافلة في الجهاد المقدس، لاحقًا بأسلافه المجاهدين؛ وعسى أن يعقبه عما قريب من يسد فراغه بالهمة والعزيمة نفسها”.

وأضاف أن “على الأمة جميعًا أن تجتمع كلمتها، ويهب علماؤها كالريح المرسلة من أجل الدفاع عن حقوقها، ومن أجل حثها على أن تقف في وجه العدو الصهيوني، وأن تؤيد هذه المقاومة بكل ما تستطيع من حيلة”.

تلقينا بكل اعتزاز نبأ استشهـ.ـاد القائد البطل يحيـ.ـى السنـ.ـوار، بعد مسيرة حافلة في الجهـ.ـاد المقدس، لاحقا بأسلافه المجاهدين؛ وعسى أن يعقبه عما قريب من يسد فراغه بالهمة والعزيمة نفسها. وإن على الأمة جميعا أن تجتمع كلمتها، ويهب علماؤها كالريح المرسلة من أجل الدفاع عن حقوقها. pic.twitter.com/80nsYzHOGI — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) October 18, 2024

لبنان

قدّم حزب الله أحر التعازي “باستشهاد السنوار قائد عملية طوفان الأقصى”، وقال في بيان إن “القائد الشهيد السنوار حمل الأمانة وشعلة القيادة من الشهيد القائد ‏إسماعيل هنية كي يكمل مسيرة ‏المقاومة والعطاء والتضحيات مع المجاهدين ‏الأبطال والمقاومين الشجعان، الذي وقف في مواجهة المشروع الأمريكي ‏والاحتلال ‏الصهيوني، وبذل في سبيل ذلك دمه حتى نال الشهادة وأسمى مراتب الكرامة ‏والكمال الإنساني”.‏

اليمن

نعت جماعة (الحوثي) في بيان، “الشهيد البطل الكبير السنوار”، مؤكدة أنه “استشهد بعد مسيرة طويلة حافلة بالجهاد والعطاء”.

واعتبرت أن استشهاده “سيكون الوقود التي يصطلي الصهاينة بنارها، وسيزيد المجاهدين في فلسطين إصرارًا وعزمًا وتصميمًا وتفانيًا وثباتًا على مواصلة السير على خط الشهداء حتى تحقيق النصر الموعود”.

كذلك، شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أُخر بينها الحديدة وحجة (غرب)، وصعدة والجوف وذمار (شمال)، والبيضاء (وسط)، اليوم، مظاهرات رفع خلالها المتظاهرون لافتات تنعى السنوار.

مصر

قال الفنان محمد سلام عبر حسابه الموثق في “إنستغرام”، “يحيى السنوار… حي يرزق… يحيى ولا يموت… مقبل لا مدبر”، ونشر صورة الراحل وهو يرفع علامة النصر بإصبعيه وسط الجماهير.

وبعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل السنوار، نعى الأزهر الشريف، في بيان نشره فجر الجمعة، “شهداء المقاومة الفلسطينية الأبطال الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة”، دون أن يسمي أحدهم.

وأكد أن تلك اليد “الصهيونية عاثت في أرضنا العربية فسادًا وإفسادًا، فقتلت وخربت، واحتلت واستولت وأبادت أمام مرأى ومسمع من دول مشلولة الإرادة والقدرة والتفكير، ومجتمع دولي يغط في صمت كصمت الموتى في القبور، وقانون دولي لا تساوي قيمته ثمن المِداد الذي كُتبَ به”.

ينعى #الأزهر_الشريف «شهداء المقاومة الفلسطينية» الأبطال، الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة، عاثت في أرضنا العربية فسادًا وإفسادًا، فقتلت وخرَّبت، واحتلت واستولت وأبادت أمام مرأى ومسمع من دول مشلولة الإرادة والقدرة والتفكير، ومجتمع دولي يغط في صمت كصمت الموتى في القبور، وقانون دولي لا… pic.twitter.com/wCHOKonGT4 — الأزهر الشريف (@AlAzhar) October 18, 2024

موريتانيا

نعت أحزاب عدة وهيئات السنوار، بينها أحزاب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (ثاني أكبر حزب ممثل بالبرلمان)، و”الصواب” المعارض، و”الوحدة والتنمية” (موالاة)، وهيئة “الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني”.

ودعت هذه الهيئات والأحزاب إلى دعم المقاومة الفلسطينية، مستنكرة صمت العالم تجاه استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

المغرب

نعى حزب (العدالة والتنمية)، السنوار، مؤكدًا في رسالة تعزية أن “استشهاده لن يوقف مسيرة النضال والجهاد على طريق تحرير فلسطين والقدس والأقصى”.

كما شارك عشرات المغاربة في وقفة تضامنية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط للتنديد باستشهاد السنوار.

تونس

قال وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام: “الرواية الإسرائيلية لاستشهاد السنوار هي في حد ذاتها كافية لصنع ملحمة تاريخية سترويها الأجيال القادمة، قائد سياسي لم يختبئ في الأنفاق ولا تحصن بالمدنيين كما يفعل جيش الاحتلال الباطش، بل نزل للميدان وامتشق بندقيته وارتدى سترته العسكرية ثم قاوم وقاوم إلى الرمق الأخير وإلى آخر عرق ينبض في قلبه”.

كما شارك عشرات المواطنين في تجمع شعبي أمام المسرح البلدي في العاصمة، مساء الجمعة، “دعمًا للمقاومة الفلسطينية ونعيًا للسنوار”.