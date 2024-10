إسرائيل تعلن منع الأمين العام للأمم المتحدة من دخول البلاد.. ما السبب؟

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دخول البلاد على خلفية عدم “الإدانة الصريحة” للهجوم الصاروخي الكبير الذي شنته إيران على إسرائيل.

وكتب كاتس عبر حسابه بمنصة إكس “اليوم، أعلنت أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل، وحظرت دخوله البلاد. أي شخص لا يستطيع إدانة الهجوم الوحشي الذي شنته إيران على إسرائيل بشكل قاطع، كما فعلت معظم دول العالم، لا يستحق أن تطأ قدماه الأرض الإسرائيلية”.

وأضاف “هذا أمين عام لم يدن بعد المجزرة والفظائع الجنسية التي ارتكبها قتلة حماس في 7 من أكتوبر، ولم يقم بأي جهود للإعلان عنهم كمنظمة إرهابية”.

وتابع “أمين عام يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة من حماس وحزب الله والحوثيين، والآن إيران -الأم الحاضنة للإرهاب العالمي- سيُذكر كوصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة”.

Today, I have declared UN Secretary-General @antonioguterres persona non grata in Israel and banned him from entering the country.

Anyone who cannot unequivocally condemn Iran's heinous attack on Israel, as almost every country in the world has done, does not deserve to step…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 2, 2024