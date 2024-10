إيران تعلق على أنباء بشأن تنسيقها مع واشنطن قبل الهجوم الصاروخي على إسرائيل

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن تكون بلاده قد تواصلت مع الولايات المتحدة قبل الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني “قبل الهجوم، لم تكن هناك أي اتصالات”، مشيرًا إلى أن بلاده تواصلت مع الجانب الأمريكي بعد الهجوم عبر السفارة السويسرية في طهران.

وأضاف “النقطة الرئيسية للرسالة التي أوصلناها إلى الأمريكيين كانت أننا كنا نقوم بتحرك دفاعي في إطار ميثاق الأمم المتحدة”. وتابع “حذّرنا القوات الأمريكية بضرورة الانسحاب من هذه المسألة وعدم التدخل، وإلا فستواجه ردًّا قاسيًا من جانبنا”.

وأكد أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأن “العملية انتهت ولا ننوي المواصلة”.

Earlier this evening, we exercised self-defense under Article 51 of the UN Charter, targeting solely military & security sites in charge of genocide in #Gaza and #Lebanon.

We did so after exercising tremendous restraint for almost two months, to give space for a ceasefire in… pic.twitter.com/SJJrAhxIdN

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 1, 2024