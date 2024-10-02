فرحة في الشوارع الأردنية عقب قصف إيران لإسرائيل (فيديو)

عبَّر أردنيون عن شعورهم بالفرح حيال رؤية الصواريخ الإيرانية تضرب المدن الفلسطينية المحتلة، بعد نحو عام كامل من الحرب على غزة.

وأعلنت إيران، مساء الثلاثاء، قصف مواقع إسرائيلية بمئات الصواريخ الباليستية، ردًّا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ووصف مواطن أردني ما شعر به عند ما رأى الصواريخ الإيرانية تضرب إسرائيل “شعور عادي لأننا اعتدنا مشاهدة الحروب من فترة طويلة على شاشات التلفاز”، بينما قال آخر “أنا فرحان لكن ما يهمني هو وجود نتيجة لهذا القصف تمامًا كما يدمر الاحتلال بقصفه”.

من جهته، تحدّث شاب أردني قائلًا “شعور رائع جدًّا مليء بالعز والفخر للإسلام والمسلمين”، وأضاف مواطن آخر “شعوري لا يوصف، فنتمنى النصر لأمتنا بشكل عام، وعلى إسرائيل لأنها طغت ولم يوقفها أحد”.

ومن جانب آخر، عبَّر طفل أردني عن خوفه وقلقه من هذه الصواريخ، مضيفًا “كشعب أردني فهذه أول مرة نجرب هذا الشيء، كان هناك هلع كبير بين سكان المنطقة”.