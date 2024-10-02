الأردن يعلن موقفه من التصدي للصواريخ الإيرانية

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، أن بلاده ستتصدى بكل إمكاناتها لأي تهديد لأمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن الأردن أبلغ إيران وإسرائيل بذلك عقب عبور العديد من الصواريخ الإيرانية المجال الجوي للمملكة، الثلاثاء.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، أكد أن “الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي تهديد لأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه”.

وأضاف الصفدي أن هذا الموقف أبلغ لإيران وإسرائيل بوضوح.

وتناقل الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصوّرة (فيديو) قصيرة للصواريخ في سماء المملكة، بالإضافة إلى شظايا سقطت في مناطق متعددة، مما أدى إلى إصابة أردنيين بجروح طفيفة حسب وزارة الداخلية الأردنية.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية أكد، الثلاثاء، وضع “التشكيلات والوحدات كافة على استعدادا للتصدي لأي محاولات تهدد أمن واستقرار المملكة”، بحسب بيان رسمي.

ودعا الصفدي إلى “تحرك دولي فوري وفاعل لوقف التصعيد الخطير في المنطقة لمنع اندلاع حرب إقليمية شاملة، والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان”.

وحذر من “التبعات الكارثية لتوسعة الحرب الإسرائيلية على لبنان وشن هجوم بري عليه، وأثر ذلك على أمن المنطقة بأسرها”.

والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي.

وأفادت إيران بأن “90% من الصواريخ” التي أطلقت في الهجوم على إسرائيل، وهو الثاني في غضون ستة أشهر، قد أصابت أهدافها، ولأول مرة استخدمت إيران صواريخ فرط صوتية خلال هذا الهجوم الذي أطلقت عليه اسم “الوعد الصادق 2″، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.