بايدن يعلن موقفه من فكرة ضرب المنشآت النووية الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه لا يؤيد شن هجوم على المواقع النووية الإيرانية في أعقاب شن طهران ضربة صاروخية على إسرائيل.

وصرح بايدن للصحفيين قبل صعوده طائرة الرئاسة “سنناقش مع الإسرائيليين ما سيفعلونه، لكننا جميعا (دول مجموعة السبع) نتفق على أن إسرائيل لديها الحق في الرد، ولكن يجب أن يكون متناسبا”.

وأطلقت إيران أكثر من 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، أمس الثلاثاء، في خطوة وصفها بايدن بأنها “غير فعالة”.

وشارك بايدن في وقت سابق الأربعاء في اجتماع افتراضي، نظّم بشكل متعجل لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وقال بايدن للصحفيين ستُفرض المزيد من العقوبات على إيران.

وأعلن البيت الأبيض أن مجموعة السبع تعمل حاليا على صياغة بيان مشترك، وأن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وملتزمة بأمنها.

“رد قاس على إيران”

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر “ردا قاسيا على إيران” بعد الهجوم الإيراني، أمس الثلاثاء.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء أن “إيران ارتكبت خطأ كبيرًا الليلة، وستدفع ثمنه”.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء أن إسرائيل أرسلت رسالة واضحة إلى إيران عبر مسؤولين عرب، وهي أنها “سترد على أي ضربة للاراضي الإسرائيلية، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، وبغض النظر عما إذا سببت خسائر أم لا”.

وأضاف هؤلاء المسؤولون أن إسرائيل قالت على وجه التحديد إنها “ستضرب بشكل مباشر المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية”.

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء الثلاثاء، عقب الهجوم الصاروخى الإيراني، إن إسرائيل أثبتت قدراتها وستختار الوقت والمكان المناسبين لكي تدفع إيران الثمن.

وأضاف بعد تقييم الوضع “لقد أثبتنا قدرتنا على منع العدو من النجاح من خلال الجمع بين سلوك مدني نموذجي ونظام دفاع جوي قوي جدًّا”، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتابع “سنختار متى ستدفع الثمن، ونثبت قدراتنا على الهجوم الدقيق والمفاجئ وفق إرادة الساحة السياسية”.