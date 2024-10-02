بينهم 3 ضباط.. الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 8 عسكريين في جنوب لبنان (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 8 ضباط وجنوده خلال المواجهات الأخيرة على الحدود اللبنانية.

وأضاف الجيش أن من بين القتلى 3 ضباط، أحدهما قائد مجموعة في وحدة الكوماندوز “أيغوز” والآخر ضابط في وحدات الهندسة النخبوية “يهلام”.

وأشار الجيش إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في مختلف الأحداث بلغ 7 إصابات، منها 4 حالات حرجة. وذكر أن القائمة الكاملة للقتلى تشمل النقيب إيتان أوستر.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل النقيب إيتان أوستر (22 عاماً)، قائد وحدة في مجموعة أغوز “الكوماندوز”، خلال المعارك جنوبي لبنان، ليكون أول عسكري يُقتل في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال التوغل البري جنوبي لبنان.

وكان مسؤول الإعلام بحزب الله اللبناني محمد عفيف، قال الأربعاء، إن “عدد القتلى في صفوف الجيش الاسرائيلي في معارك اليوم كبير جدًّا، وهناك تعتيم من قِبل العدو”.

وفي مؤتمر صحفي اليوم بالضاحية الجنوبية ببيروت، قال عفيف إن “ما حدث في مسكاف عام ومارون الراس والعديسة اليوم الأربعاء ليس سوى البداية”، مشيرًا إلى أن أفرادًا من حزب الله اشتبكوا اليوم مع قوات من جيش الاحتلال في العديسة ومارون الراس.