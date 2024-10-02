حزب الله يعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية أثناء تقدمها جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء عن قيام مقاتليه بتدمير 3 دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقال الحزب في بيان له إن “مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بتدمير ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس”.

وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على هذا الإعلان حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل 8 من ضباطه وجنوده في اشتباكات على الحدود مع لبنان. فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة العشرات في تلك المعارك.

وأظهرت مقاطع مصورة قيام مروحيات الجيش الإسرائيلي بإجلاء القتلى والمصابين من جنوده جنوب لبنان.