شاهد: أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لأمير قطر والرئيس الإيراني

قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي “تدعو فيه بلاده المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها الغاشم على لبنان وقطاع غزة فإنها تؤكد دعمها أي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.

واضاف أمير قطر، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الدوحة، أن “التصعيد الأخير في لبنان هو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وهو في تزايد، وقد عملت دولة قطر بشكل مكثف للوصول إلى وقف إطلاق النار وإحتواء الصراع، لكن التطورات متسارعة”.

وتابع قائلا “بات خفض التصعيد هو أن يقوم جيش الاحتلال بالتوقف عن حربه الظالمة على الأشقاء في غزة والضفة الغربية وعدوانه على لبنان”.

مواصلة جهود الوساطة

وشدد الشيخ تميم على أن “الوساطة خيارنا الاستراتيجي”، مؤكدا مواصلة الدوحة “لجهود الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، رغم التعقيدات الناتجة عن استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي”.

وجدد أمير دولة قطر التأكيد على أن “حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو مفتاح الحل لسلام دائم ومستدام في المنطقة، وأن أي حلول أخرى للالتفاف على ذلك مصيرها الفشل الحتمي”.

كما أكد أن “الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات العظيمة على مرار العقود الماضية لن يقبل بأقل من ذلك”.

بزشكيان: إسرائيل أجبرتنا على الرد

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إسرائيل “هي التي تجبرنا على الرد”، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده “لا تتطلع” إلى الحرب.

وأضاف بزشكيان في المؤتمر الصحفي “إذا أرادت (إسرائيل) الردّ فسنرد بشكل أقسى، هذا ما تلتزم به الجمهورية الإسلامية”.

وتابع قائلا “نتطلع للسلام والهدوء. طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات”، لكن “إسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة”.

واعتبر أن “زعزعة الأمن في المنطقة لا تصب في مصلحة الأوروبيين والولايات المتحدة”.

وشنت إيران، الثلاثاء، هجوما صاروخيا على اسرائيل، قالت إنه انتقام لاغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في يوليو/تموز في طهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.