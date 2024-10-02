شاهد: لحظة استهداف القسام 4 دبابات وآليات للاحتلال في رفح

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر استهداف آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في حي التنور شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يبدأ الفيديو بمشهد لدبابة إسرائيلية تقف وسط ركام المنازل المدمرة في الحي، ويظهر جندي إسرائيلي على متنها وهو يتحرك، وفجأة، تُستهدف الدبابة، ما يؤدي إلى انفجار ضخم واشتعال النيران فيها.

بعد ذلك، ينتقل الفيديو إلى مشهد آخر يظهر جرافة عسكرية مدرعة، حيث استُهدفت ودّمّرت وتصاعدت سحابة ضخمة من الدخان والغبار.

وتظهر اللقطات اللاحقة مقاتلي القسام وهم يطلقون قذائف على آليات ومواقع الجيش الإسرائيلي في رفح.

أكدت كتائب القسام في بيان مصاحب للفيديو استمرارها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن الشعب الفلسطيني.