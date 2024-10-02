شاهد: لحظة سقوط صواريخ إيرانية على محور نتساريم وفرحة أهالي غزة

شهد محور نتساريم شمالي قطاع غزة لحظات مثيرة مساء الثلاثاء، حيث سقطت عدة صواريخ إيرانية في المنطقة، وسط مشاهد فرحة من سكان القطاع.

وأظهرت لقطات من شمال النصيرات مشاهد لافتة لتفاعل الأهالي مع الحدث، حيث عبر الأطفال عن فرحتهم بطريقة عفوية وصاخبة، في حين بدا التأثر واضحًا على وجوه كبار السن الذين شهدوا اللحظة.

ويأتي هذا الحدث في سياق التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردًا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقيادات في الحرس الثوري.

وتشير هذه المشاهد إلى فرحة سكان غزة، الذين يرون في الهجوم الإيراني تضامنًا مع قضيتهم وردًا على العدوان الإسرائيلي في القطاع.