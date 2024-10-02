شاهد: مروحيات إسرائيلية تجلي عشرات القتلى والمصابين بعد اشتباكات مع حزب الله

أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ثمانية عسكريين بينهم ضباط في المعارك التي خاضها في جنوب لبنان بعد عبور الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الضباط والجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا جنوب لبنان سقطوا في معركتين منفصلتين مع عناصر “حزب الله”. مشيرة إلى أن أكثر من 30 جنديا إسرائيليا أصيبوا في تلك الاشتباكات.

وأظهرت مقاطع مصورة قيام مروحيات الجيش الإسرائيلي بإجلاء القتلى والمصابين من جنوده جنوب لبنان.

كما أعلنت إذاعة الجيش إصابة 30 جنديا صباح اليوم الأربعاء خلال اشتباك وحدة الكوماندوز “إيغوز” مع مقاتلي حزب الله، بينها 5 اصابات خطيرة، إضافة للجنود القتلى.

من جهته، أعلن مركز “زيف” الطبي الإسرائيلي استقبال 39 جنديا مصابا وصلوا بواسطة المروحيات ومركبات الإسعاف العسكرية اليوم الأربعاء.

وأعلن حزب الله من جانبه أنه دمر ثلاث دبابات ميركافا إسرائيلية بصواريخ موجهة خلال تقدمها إلى جنوب لبنان.

وقال أيضا إنّه فجّر عبوة بقوة إسرائيلية بالقرب من الحدود، بعد الإبلاغ عن اشتباكات هناك مع قوات إسرائيلية “متسللة”.