شاهد: مقاومو الجهاد في جنين يحتفلون بإطلاق إيران صواريخ على إسرائيل

بالغناء وإطلاق الرصاص والترديد بأعلى صوت “تل أبيب نربيها وتحت الردم نخليها”، احتفل مقاومو حركة الجهاد الإسلامي في جنين بالضفة الغربية بوابل الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل مساء الثلاثاء.

وقال ناشط سياسي من مخيم جنين بفرحة غامرة “ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه الفرحة مادخلتش على قلوبنا في مخيم جنين منذ 7 أكتوبر”.

وتابع قائلا “نهدي هذه العملية الفدائية التي وقعت في أرض هذا الكيان الغاصب، إلى دماء أبنائنا في الضفة، وغزة والمحور بأكمله ولبنان وإيران واليمن والعراق وإلى كل حر وشريف بالعالم”.

موكب زفة احتفالا بالصواريخ الإيرانية

وأظهر مقطع فيديو آخر فلسطينيين في الضفة الغربية، وهم يحتفلون بالصواريخ الإيرانية، بحمل أجزاء من صاروخ بعد سقوطه في موكب زفة.

وعبّر اثنان من مقاومي حركة الجهاد الإسلامي عن شعورهما بالفرح بشأن الضربات الإيرانية على إسرائيل، معتبرينها رد فعل على ما يجري في غزة ولبنان من حروب مأساوية، ومتمنيين تحقق النصر القريب بعدها لأهالي فلسطين.

وقالت والدة الشهيد الفتى محمود السعدي من جنين “فرحة لا توصف، لما بدأوا يضربوا صرت أكبر، الله يحميهم ويزيد ويبارك لكتائبنا. الله ينصر عز الدين القسام. إن شاء الله ربنا ينصر أهل غزة ولبنان”.