شرطة الاحتلال تكشف هوية منفذَي عملية إطلاق النار في يافا (فيديو)

قالت الشرطة الإسرائيلية إن مُنفذَي الهجوم الذي وقع أمس في مدينة يافا بالداخل الفلسطيني المحتل، هما محمد مسك وأحمد الهيموني من سكان الخليل، مشيرة إلى أنه لم يسبق اعتقالهما.

وأضافت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) “المنفذان محمد مسك 19 عامًا وقد قُتل، وأحمد هيموني 25 عامًا مصاب بجروح خطرة”.

ومساء أمس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين خلال عملية إطلاق النار بتل أبيب، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذَي عملية إطلاق النار في تل أبيب، فلسطينيان من الخليل.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جيش الاحتلال أعلن مدينة الخليل “منطقة عسكرية مغلقة”، وأغلق مداخلها واقتحم عددًا من الأحياء فيها.