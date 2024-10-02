شيخ الأزهر: هذا ما سيحدث لو امتلكت فلسطين ولبنان 1% فقط من أسلحة دولة الاحتلال

قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إن العدوان على غزة ولبنان كشف للعالم ظاهرة “الانفصام السياسي”، مشيرًا إلى ما سمّاه “النفاق العالمي الذي تمارسه الدول الكبرى بالتباكي على شهداء غزة من الأطفال والنساء، وفي الوقت ذاته تصدير السلاح والمتفجرات إلى الكيان الصهيوني الإرهابي لقتل المزيد من الأبرياء”.

نفاق سياسي

وأضاف الطيب، خلال استقباله أمس الثلاثاء، وفد كنائس جنوب إفريقيا والكنائس الأمريكية أن “صنّاع القرار العالمي يمارسون نفاقًا سياسيًّا بمطالبتهم بوقف العدوان مع إصرارهم على إمداد المحتل بالسلاح والعتاد، هم لا يريدون تحقيق سلام عادل، أو نصرة المستضعفين في غزة ولبنان. إنهم فقدوا الإحساس بالضعفاء”.

لست في مقام التفلت من المسئولية.. ولكني أرى أن عالمنا العربي والإسلامي قصر كثيرًا في إعداد نفسه لمواجهة التحديات المعاصرة من تصريحات #شيخ_الأزهر خلال استقباله وفد كنائس جنوب إفريقيا والكنائس الأمريكية pic.twitter.com/dBlBujERkU — الأزهر الشريف (@AlAzhar) October 2, 2024

وتابع “الصهاينة -ومَن خلفهم ومَن يعاونهم- ظلمة معتدون، وإن الله، جل وعلا، يمهل لهم ليطبّق فيهم قول رسوله ﷺ (إنَّ الله لَيُملي للظالمِ فإذا أخذَهُ لمْ يُفْلِتْهُ)”.

وأوضح شيخ الأزهر أنه “لو قُدّر للشعب الفلسطيني واللبناني أن يمتلك 1% مما يملكه الكيان الصهيوني من سلاح وعتاد، ما جرؤ هذا المحتل على التعامل بهذا الشكل غير الإنساني”.

وأكمل “لست في مقام التفلت من المسؤولية، ولكني أرى أن عالمنا العربي والإسلامي قصَّر كثيرًا في إعداد نفسه لمواجهة التحديات المعاصرة”.