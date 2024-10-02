كاميرا مراقبة توثق لحظة سقوط شظايا صاروخ إيراني على رأس شاب فلسطيني (شاهد)

استشهد شاب فلسطيني في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن سقطت شظايا صاروخ إيراني على رأسه جراء الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران، أمس الثلاثاء، على إسرائيل.

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة لحظة استشهاد الشاب سامح خضر حسن العسلي (38 عامًا) نتيجة إصابته المباشرة في الرأس بشظايا الصاروخ، حيث توفي في مكان إصابته على الفور.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشهيد هو أحد العمال المستضافين في معسكر قوات الأمن الوطني في منطقة نويعمة بمدينة أريحا، وقد نُقلت جثته إلى مستشفى أريحا الحكومي تمهيدًا لدفنه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أعدادًا كبيرة من الصواريخ الإيرانية وهي تمر في مناطق عدة بإسرائيل قبل أن تسقط، وسط محاولات اعتراض من جانب وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن 90% من الصواريخ التي أطلقها باتجاه إسرائيل قد أصابت أهدافها بنجاح.