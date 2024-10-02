لأول مرة.. حزب الله يشتبك مع قوات برية إسرائيلية متوغلة في جنوبي لبنان ويجبرها على التراجع

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، تصديه لجنود إسرائيليين حاولوا التسلل إلى بلدة لبنانية واشتباك أفراده معهم، في حين استهدف أيضًا قوات إسرائيلية عبر الحدود.

العديسة

وجاء في بيان صادر عن الحزب “تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند فجر يوم الأربعاء، لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر، واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر، وأجبروها على التراجع”.

مسكفعام

وقال الحزب في بيان آخر إن مقاتليه “استهدفوا صباحًا قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة”.

الشوميرا

وفي بيان ثالث عبر منصة تلغرام، قال الحزب إن أفراده “استهدفوا تجمعًا لقوات الاحتلال في ثكنة الشوميرا بصلية صاروخية، وحققوا فيه إصابة مباشرة”.

وأوضح أن هذا القصف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله اشتباكه مع قوة مشاة إسرائيلية، منذ إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في جنوبي لبنان، فجر الثلاثاء.

يُذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة القطاع.