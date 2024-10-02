وداع مؤلم من أب فلسطيني لطفله الشهيد في قلب غزة (شاهد)

في مشهد مؤثر يهز القلوب، ودّع أب فلسطيني طفله الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

ووسط دموعه المنهمرة، أخذ الأب المكلوم يحتضن جثة طفله الصغير، الذي كان ضحية جديدة للعنف المستمر في القطاع، ويقبّله بين عينيه متمتمًا بكلمات غير مفهومة، بينما خيّم الحزن والوجوم على وجوه الحاضرين.

ويواجه الفلسطينيون منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادًا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء الهجوم الإسرائيلي عليه، مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي تعداد الفلسطينيين فيه.​​​​​​​

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 41638 شهيدًا و96460 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.