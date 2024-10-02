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وزيرة داخلية ألمانيا تعلق على مشاهد الاحتفال بصواريخ إيران على إسرائيل (فيديو)

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قالت إنها شعرت بالذهول والغضب من احتفالات في ألمانيا باستهداف إسرائيل
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قالت إنها شعرت بالذهول والغضب من احتفالات في ألمانيا باستهداف إسرائيل (رويترز)
2/10/2024

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن صدمتها إزاء مشاهد الاحتفال التي حدثت في ألمانيا بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مساء الثلاثاء.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الأربعاء إن هذا الأمر “جعلها تشعر بالذهول والغضب”.

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يشار إلى أن احتفالات انطلقت في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في منطقة “برلين-فيدينج” مساء الثلاثاء بعد وقوع الهجوم الإيراني على إسرائيل. ونوهت فيزر إلى أنه كانت هناك أيضا تجمعات عفوية في بون في المساء.

وبثت مقاطع فيديو على منصة إكس تظهر إعدادا كبيرة من المتظاهرين، الذين يحملون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، وقد احتشدوا في أحد ميادين برين للتعبير عن ابتهاجهم بالهجوم الإيراني على إسرائيل.

ووصفت فيزر الوضع في الشرق الأوسط بأنه “بالغ الخطورة”، وقالت إنه ليس هناك ما يبرر الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وأضافت أنها تشاورت في المساء مع رؤساء الأجهزة الأمنية في ألمانيا بخصوص هذا الأمر.

وقالت فيزر إن أي نشاط “للمنظمتين الإرهابيتين حماس وحزب الله” محظور في ألمانيا، وأضافت “وبالتالي فإن أي دعم (لهاتين المنظمتين) يقع تحت طائلة القانون، ويمكن ملاحقة الدعاية لهؤلاء الإرهابيين بشكل حازم”.

مظاهرة مناصرة لفلسطين في برلين في ظل حراسة مشددة من الشرطة
مظاهرة مناصرة لفلسطين في برلين في ظل حراسة مشددة من الشرطة (رويترز)

مشاهد احتفال في غزة والضفة الغربية

وشهد قطاع غزة والضفة الغربية احتفالات واسعة ابتهاجا بإطلاق الصواريخ الإيرانية على إسرائيل مساء الثلاثاء.

وقالت إيران إن “90 % من الصواريخ” التي اطلقت في الهجوم الكثيف على إسرائيل وهو الثاني في غضون ستة أشهر تقريبا، بلغت الهدف.

 

المصدر : الألمانية + الفرنسية

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