حزب الله يحذر نتنياهو: لا تشعر بالاطمئنان والقصاص قادم (فيديو)

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الله اللبناني، محمود قماطي، أن المقاومة لن تترك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون عقاب، مشيرًا إلى أن العالم سيكون أفضل بدونه.

وقال قماطي في تصريحات للجزيرة مباشر خلال برنامج (المسائية)، السبت “لا ينبغي لنتنياهو أن يشعر بالاطمئنان”، مضيفًا “القصاص العادل لشهدائنا من قادة المقاومة قادم”.

وأشار نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الله إلى أن المقاومة تخوض “حربًا وجودية” ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن لديها “الكثير من المفاجآت”.

وعن استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوضح قماطي أن “استهداف نتنياهو أو أي شخصية إسرائيلية أخرى جزء من الحرب المفتوحة التي أرادها الاحتلال”.

وأضاف “قلنا منذ البداية إننا نخوض معركة إسناد لإخواننا في غزة وحربًا محدودة، لكن الاحتلال أرادها حربًا مفتوحة”.

وشدَّد قماطي على أن “اغتيال قادة المقاومة في غزة ولبنان أسقط كل خط أحمر سابق مع الاحتلال”، مؤكدًا أن المقاومة “تقاتل بشرف ولم تخرج عن استهداف المنشآت العسكرية”.

وختم نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الله تصريحاته بالقول إن “الأولوية وقف العدوان على لبنان، وبعدها يمكن أن نتخذ أي موقف سياسي”.

يأتي هذا التصريح مع تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مخاوف من توسُّع نطاق الصراع في المنطقة.