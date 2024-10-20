وزير خارجية إسرائيل: سنتخذ إجراءات قانونية ضد قرار ماكرون

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في منشور على منصة “إكس”، اليوم الأحد، “أصدرت تعليماتي باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم السماح للشركات الإسرائيلية بعرض منتجاتها في معرض الأسلحة البحرية”، الذي سيقام قريبا في فرنسا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شركة “يورونافال” المنظمة للمعرض، الذي من المقرر أن يقام في باريس بين الرابع والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني، في بيان أن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأنه غير مسموح للوفود الإسرائيلية بإقامة منصات أو عرض معدات في المعرض، لكن يمكنها الحضور، وأوضحت أن 7 شركات ستتأثر بهذا القرار.

وأضاف كاتس في منشوره “مقاطعة الشركات الإسرائيلية للمرة الثانية، أو فرض شروط غير مقبولة للمشاركة هي إجراءات غير ديمقراطية وغير مقبولة بين الدول الصديقة، وأدعو الرئيس الفرنسي ماكرون إلى التراجع عن ذلك بشكل كامل”.

ماكرون يطالب بوقف تصدير السلاح لإسرائيل

وكان ماكرون طالب، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، في بروكسل عقب قمة للاتحاد الأوروبي، إسرائيل بوقف الحرب في غزة ولبنان، مؤكدًا “أن إضافة حرب إلى حرب لن يأتي بالسلام أو الأمل لإسرائيل أو أي جهة أخرى في المنطقة”.

وشدد ماكرون على أنه يجب الآن “القبول بوقف إطلاق النار في غزة، وفتح مسار سياسي لحل هذه الأزمة لتحقيق مصالح الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.

وطالب ماكرون “بوقف إطلاق النار وبشكل فوري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي هي في أقل مستوياتها اليوم، ووقف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وأوضح ماكرون أن “كل من يقدم الأسلحة لهذه الحرب عليها مسؤولية تجاه الوضع القائم، حيث لا يمكن مواصلة تقديم السلاح وفي نفس الوقت المطالبة بوقف إطلاق النار”.

وزير فرنسي يدعو مجددا لوقف الحرب

وفي السياق ذاته كرر وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأحد، دعوة بلاده الى وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، محذرا من مخاطر اندلاع نزاع مباشر بين إيران وإسرائيل.

وقال لوكورنو لإذاعة “أر تي إل” إن “الوقت ينفد وثمة أمر أكثر خطورة قد يظهر في الأسابيع والأيام المقبلة”.

وتابع “من الواضح أنه سيكون حربا إقليمية مباشرة بنحو أكبر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل”، بعدما هددت إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي شنته إيران على أراضيها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولفت الوزير الفرنسي إلى “الخلافات السياسية والدبلوماسية بشأن الطريقة التي تدير بها إسرائيل حروبها”، مضيفا “لكن إسرائيل حليفتنا”.

ومع ذلك، شدّد لوكورنو على ضرورة وقف التصعيد، ووضع حد لنزاعات تتسبب بسقوط كثير من الضحايا المدنيين.