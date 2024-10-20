“وفاء لدماء السنوار”.. كتائب أبو علي مصطفى وألوية الناصر تستهدفان مواقع إسرائيلية في غزة (فيديو)

استهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، موقعين عسكريين إسرائيليين في قطاع غزة، ردًا على ما وصفته بـ”جرائم الاحتلال” ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقالت الكتائب في بيان لها السبت، إن الهجوم استهدف موقعي قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي في محوري “نتساريم” وجحر الديك شمال المحافظة الوسطى بقطاع غزة، مستخدمة قذائف الهاون.

وأضافت الكتائب أن العملية تأتي “وفاءً لدماء القائد الكبير يحيى السنوار وكل شهداء الحرية والتحرير”، في إشارة إلى قيادي حركة حماس البارز الذي استشهد بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في تل السلطان برفح.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة الرد على ما وصفته بـ”جرائم الاحتلال” وفي إطار الدفاع عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وغارات قوات الاحتلال على بيروت، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.