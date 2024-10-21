تحذير إيراني لإسرائيل: اليد على الزناد والمفاجأة تفوق توقعاتكم

قال مصدر عسكري إيراني لوكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء الأحد “إنه إذا كان في اجراء الصهاينة المحتمل استهداف المواقع عسكرية، فإن الرد الإيراني سيكون مؤكدا ويفوق تقديرات الصهاينة”.

وكانت طهران وجهت ضربة صاروخية لأهداف عسكرية في إسرائيل في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك ردا على اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في بيروت، واغتيال إسماعيل هنية مدير المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في طهران.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على الضربة الإيرانية، وترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت) في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب مساء الأحد لبحث سبل الرد على إيران.

وكشفت وثائق منسوبة إلى الوكالة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الجغرافية المكانية ووكالة الأمن القومي، أن إسرائيل مستمرة في تحريك أصول عسكرية استعدادًا لشن هجوم عسكري على إيران.

“المزيد من الفاجآت”

وأشار المصدر العسكري الإيراني في حديثه لوكالة تسنيم إلى أنه “إذا كان الاجراء المحتمل للصهاينة استهداف المواقع النووية، فإن إيران الى جانب ردها ستأخذ بنظر الاعتبار السياسات النووية”.

وتابع “وإذا كان الإجراء الصهيوني المحتمل، التأثير بطرق مختلفة على المنشآت والبنى التحتية، فمن المؤكد أن إيران لم تقدم أي تعهد بشان أن تلتزم بنطاق ونوع وشدة اجراءاتها بناء على الوضع السابق”، مشيرا إلى أن “هذه نقطة واضحة للصهاينة وانهم سيفهمون معناها بالتأكيد”.

وأكد المصدر العسكري أن “ايران لن تتلكأ ولن تتسرع”، موضحا أن انزال “العقاب سيكون بطريقة “تأتيهم في كل مرة بالمزيد من المفاجآت”.

“مستعدون لكل سيناريو”

وفي ذات السياق، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت من خطر انتشار الحرب بالمنطقة، وأكد أن بلاده تؤيد السلام لكنها في الوقت ذاته مستعدة لأي سيناريو.

وأكد عراقجي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب لقائهما في إسطنبول السبت، أن إسرائيل تحاول إشعال نار حرب اقليمية في المنطقة بهجماتها في غزة ولبنان.

وقال عراقجي “اتساع نطاق الحرب في المنطقة يمثل تهديدا خطيرا. نحن مع السلام ولكننا مستعدون لأي سيناريو”.

وأضاف “النظام الإسرائيلي لا يعرف حدودا في جرائم الحرب التي يرتكبها ونحن نؤيد وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار بغزة ولبنان”.