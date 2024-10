شاهد: تحطم مروحية جراء اصطدامها ببرج إذاعي في ولاية تكساس الأمريكية

تحطمت مروحية في ولاية تكساس الأمريكية بعد اصطدامها ببرج إذاعي؛ مما أدى إلى سقوطها واندلاع النيران فيها، وأسفر الحادث عن مقتل ركاب ممن كانوا على متنها، بينهم طفل، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.

MYSTUDIO HTX security camera caught the moment a helicopter crashed into a radio tower in Houston’s Second Ward, East End at 7:51:19 PM. #helicopter #helicoptercrash #houston #breaking #breakingnews #houston #secondward #mystudiohtx #jaymarroquin @KHOU @abc13houston @KPRC2 pic.twitter.com/rap61Xr0XN

— Jay Marroquin (@JayMarroquin) October 21, 2024