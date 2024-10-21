شاهد: تحطم مروحية جراء اصطدامها ببرج إذاعي في ولاية تكساس الأمريكية

تحطمت مروحية في ولاية تكساس الأمريكية بعد اصطدامها ببرج إذاعي؛ مما أدى إلى سقوطها واندلاع النيران فيها، وأسفر الحادث عن مقتل ركاب ممن كانوا على متنها، بينهم طفل، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.

وأوضحت إدارة الإطفاء في هيوستن، أن الحادث وقع في حي “Greater East End” بالمدينة في الساعة 7:54 مساءً. وقد أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي آثار الحادث.

Helicopter crashed into a cell tower! pic.twitter.com/V3tbt5czzK — Zack Thomas (@TFel922) October 21, 2024

وصرح نوي دياز رئيس شرطة هيوستن، في مؤتمر صحفي، بأن 4 أشخاص كانوا على متن المروحية عندما اصطدمت بالبرج أو بكابل متصل به. ولم تُسجل أي إصابات على الأرض، لكن تم الإبلاغ عن وقوع وفيات بين الركاب، وكان من بين الضحايا طفل.

ولم يتضح على الفور عدد الوفيات بين الركاب الأربعة، الذين كانوا على متن المروحية الخاصة، كما لم يعرف بعد عمر الطفل.

Briefing on Helicopter Crash https://t.co/f0H5mHHQ7x — Houston Police (@houstonpolice) October 21, 2024

وعقب انهيار البرج الإذاعي، اشتعل حريق في حقل عشبي امتد إلى ما بين كتلتين وثلاث كتل سكنية، وفقًا لما ذكره مسؤولو الإطفاء.

وقال رئيس إدارة الإطفاء توماس مونيوز، خلال المؤتمر الصحفي، إن فرق الطوارئ وصلت إلى مكان الحادث في غضون دقائق. وأكد المسؤولون أن البرج الإذاعي كان الهيكل الوحيد على الأرض الذي تضرر جراء الحادث.

مشهد مأساوي

ووصف جون ويتمر، عمدة هيوستن، الحادثة بأنها “مشهد مأساوي”، لكنه أشار إلى أن سكان المنطقة “محظوظون لأن الأمور لم تكن أسوأ”. ولم تتأثر خزانات الوقود القريبة من موقع التحطم أو المنازل المجاورة.

وتحدث ويتمر عن البرج قائلًا “كان البرج محاطًا بالمنازل، وكنا محظوظين لأنه لم ينهر في اتجاه أو آخر”. وأوضح أن “كرة النار كانت معزولة بشكل كبير”.

وأكد ويتمر أن التحقيق سيستمر عدة أيام. كما أشار إلى حدوث بعض انقطاعات الكهرباء لدى السكان القريبين من مكان الحادث.