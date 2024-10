قبل دقائق من انتزاع أعضائه.. رجل يعود إلى الحياة في غرفة العمليات (فيديو)

في حادثة غريبة، عاد رجل إلى الحياة بعد أن أُعلن عن وفاته دماغيًا إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

وكان أنتوني توماس “هوفر”، البالغ من العمر 36 عامًا، قد نُقل إلى مستشفى في ولاية كنتاكي الأمريكية عام 2021 بعد تعاطيه جرعة زائدة، إذ تم الإعلان عن وفاته دماغيًا، ما دفع الأطباء إلى إيقاف الأجهزة الداعمة لحياته تمهيدًا للتبرع بأعضائه.

وأفادت عائلته بأن الأمور أخذت منعطفًا غير متوقع، حين فتح توماس عينيه على سرير غرفة العمليات، مما أثار قلقهم الشديد. ورغم اعتقاد الأطباء أن ذلك مجرد ردة فعل شائعة، لاحظت ناتاشا ميلر، وهي من الطاقم الطبي المسؤول عن مراقبة الأعضاء المتبرع بها، أن توماس تحرّك وأجهش بالبكاء، مما أكد لها أنه لا يزال حيًا.

ونتيجة لذلك، رفض طبيبان الاستمرار في إجراء العملية بعد أن شعروا بالقلق من حركاته. لكن المشرف على العملية تلقّى تعليمات بالعثور على طبيب آخر لإتمام العملية، على الرغم من تلك العلامات المقلقة.

