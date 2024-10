“هذه ليست أرضك”.. نائبة أسترالية تصرخ في وجه الملك تشارلز الثالث (شاهد)

وجد الملك تشارلز الثالث نفسه في موقف لا يحسد عليه، إثر تعرضه لمشاعر معادية للملكية واحتجاجات من قبل السكان الأصليين خلال زيارته الرسمية لأستراليا.

وقالت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي من السكان الأصليين، ليديا ثورب، للملك تشارلز الثالث خلال زيارته الرسمية، اليوم الاثنين، مع الملكة كاميلا لبرلمان أستراليا، إن أستراليا ليست أرضه، كما أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز أن الملك ليس مطلوبًا كرأس للدولة في أستراليا.

وخلال حفل الاستقبال الذي أقيم للملك والملكة، تم إخراج ثورب بعد أن هتفت بأن المستعمرين البريطانيين استولوا على أراضي وعظام السكان الأصليين.

وصاحت بصوت مرتفع قائلة “لقد ارتكبتم إبادة جماعية ضد شعبنا، أعطونا ما سرقتموه منا: عظامنا، وجماجمنا، وأطفالنا، وشعبنا. لقد دمرتم أرضنا. أعطونا معاهدة. نحن نريد معاهدة”.

وفي الوقت نفسه، كان الملك تشارلز يتحدث بهدوء مع رئيس الوزراء ألبانيز، وقام مسؤولو الأمن بمنع ثورب من الاقتراب. وعند إخراجها من القاعة، هتفت “هذه ليست أرضك. أنت لستَ مَلِكي”.

NEW: This is the moment King Charles’s speech in Australia’s Parliament House was interrupted by Senator Lidia Thorpe, who told him: ‘You are not my King’

🗣 ‘You have committed genocide against our people.’ pic.twitter.com/KkExsbCGTb

