4 فوائد صحية مذهلة لتناول الرمان

الرمان هو فاكهة موطنها آسيا ولكن تزرع في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة البحر المتوسط.

وتتميز بذور الرمان وعصيره، بطعم حلو حمضي، كما أنها تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية الواقية. وغالبًا ما يُصنَّف الرمان غذاءً مثاليا، لما له من فوائد صحية عديدة، أهمها:

1- تقليل الالتهابات

يمكن أن يساعد شرب عصير الرمان في تقليل علامات الالتهاب وحماية الخلايا من التلف بسبب تركيزه العالي من المركبات النباتية الواقية مثل الإلاجيتانين، والأنثوسيانين، والأحماض العضوية.

وتتمتع هذه المواد بنشاط قوي كمضادات أكسدة ومضادات التهاب، وتساعد على حماية الخلايا من التلف التأكسدي. كما أظهرت دراسة صغيرة أن المشاركين الذين شربوا عصير الرمان يوميًّا مدة 15 يومًا، شهدوا انخفاضًا في مستوى علامة الالتهاب المعروفة باسم بروتينات C-reactive (CRP).

وكذلك، وجدت دراسة على أشخاص تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 أن المشاركين الذين شربوا عصير الرمان يوميًّا مدة 14 يومًا، أظهروا عددًا أقل من علامات الالتهاب.

2. تحسين الأداء البدني

قد يساعد شرب عصير الرمان في تقليل الضرر التأكسدي الناجم عن الضغط البدني (مثل التمارين)، وتعزيز الدفاعات المضادة للأكسدة بعد النشاط البدني المكثف، مما يعزز من التعافي العضلي.

وتشير بعض الأدلة أيضًا، إلى أن شرب عصير الرمان قد يساعد في زيادة الأداء الرياضي، وتعزيز التعافي بعد التمارين، وتحسين الاستجابة القلبية أثناء ممارسة الرياضة.

3. صحة القلب

تشير نتائج الدراسات إلى أن استهلاك الرمان قد يساعد على تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون في الدم. ويرجع ذلك إلى تركيزه العالي من المركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

وأظهرت دراسة صغيرة على أشخاص مصابين بمرض السكري من النوع الثاني أن شرب عصير الرمان يوميًّا مدة ستة أسابيع، أسفر عن انخفاض كبير في مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مقارنة بمجموعة التحكم.

وأظهرت دراسة أخرى على أشخاص يخضعون للعلاج بالغسيل الكلوي نتائج مشابهة. وشرب المشاركون عصير الرمان بعد جلسات الغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع مدة ثمانية أسابيع.

وأظهرت النتائج أن هؤلاء المشاركين حققوا انخفاضًا كبيرًا في مستويات ضغط الدم وانخفاضًا في مستويات الدهون الثلاثية وغيرها من علامات الالتهاب مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوا أي علاج.

4. صحة الإدراك

وبفضل مستويات مضادات الأكسدة العالية، قد يساعد الرمان على منع تلف خلايا الأعصاب الناجم عن المركبات التفاعلية المعروفة باسم الجذور الحرة. وتشير بعض الأدلة إلى أن شرب عصير الرمان قد يحسن بعض جوانب الصحة الإدراكية، مثل الذاكرة.

ووجدت دراسة على مسنّين وبالغين في منتصف العمر، أن أولئك الذين شربوا عصير الرمان يوميًّا مدة عام واحد، حافظوا على أداء ذاكرتهم البصرية مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

وإضافة إلى حماية خلايا الأعصاب من التلف التأكسدي، وجدت الدراسة أن المركبات في عصير الرمان قد تزيد من النشاط في مناطق الدماغ المسؤولة عن التحكم في وظائف الذاكرة البصرية.