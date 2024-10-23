آلاف المليونيرات يهربون من بريطانيا.. هذه هي الأسباب

قال أندرو أمويلز، رئيس قسم الأبحاث في شركة “نيو ورلد ويلث” البريطانية المتخصصة في دراسات الثروات، إنه على الرغم من أن بريطانيا، وخصوصا لندن، كانت تقليديا مقصدا للمهاجرين من أصحاب الملايين لسنوات طويلة، من دول كثيرة في آسيا وأووربا والشرق الاوسط، إلى أن الأوضاع تغيرت في الوقت الراهن.

وأوضح أمويلز، في مقال نشره على موقع شركة “هانلي آند بارتنرز” البريطانية المتخصصة في الاستثمار الدولي، أن عددا أكبر من أصحاب الملايين يغادر بريطانيا، فيما يقصدها أعداد أقل منهم، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه خلال فترة ست سنوات، منذ عام 2017 حين خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحتى عام 2023، هاجر منها 16500 مليونير، فيما تشير التقديرات إلى هجرة أكبر لأصحاب الملايين خلال العام الجاري 2024 قد تصل إلى 9500 مليونير.

وأضاف أن أهم المدن التي تستقبل أصحاب الملايين، الذين يغادرون لندن في العام الجاري، هي باريس ودبي وموناكو وجنيف وأمستردام وسيدني، وسنغافورة، علاوة على أماكن تقاعد مفضلة لدى أصحاب الثروات مثل منتجعات بجوار العاصمة البرتغالية لشبونة، ومالطا ومنطقة الريفيرا في إيطاليا وولاية فلوريدا الأمريكية.

“ويكست” بدلا من “بريكست”

وعلى غرار كمة “البريكست”، التي استخدمت للتعبير عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انتشرت على سبيل السخرية كلمة “ويكست”، التي تشير لهجرة الثروات بصورة عكسية من بريطانيا إلى أوروبا.

وأشار ستيوارت ويكلينج من شركة “هانلي آند بارتنرز”، إلى أن زيادة طلبات المستثمرين المقيمين في المملكة المتحدة لبرامج الهجرة الاستثمارية بنسبة 160% خلال الأشهر الستة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مارس/ آذار 2024، مقارنة بالستة أشهر السابقة لها، ويتجه 68٪ منهم إلى أوروبا.

ارتفاع معدلات الضرائب

وشرح مويلز الأسباب وراء هجرة أصحاب الملايين في السنوات الأخيرة، وكلها مرتبطة بارتفاع معدلات الضرائب في المملكة المتحدة والمخاوف بشأن الزيادات الضريبية الإضافية التي قد يتم الإعلان عنها في أول ميزانية لحزب العمال منذ 14 عامًا.

وأشار أمويلز إلى أنه قد تم استهداف الأثرياء، من غير المقيمين في المملكة المتحدة ولكن لديهم شركات بها، بفرض ضرائب إضافية، مما دفع العديد منهم إلى مغادرة البلاد.

ويوضح أمويلز، أن معدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية والرسوم العقارية في المملكة المتحدة من بين أعلى المعدلات في العالم، مضيفا أن “ما يفشل العديد من السياسيين والأكاديميين في المملكة المتحدة في فهمه هو أن هناك العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع على مستوى العالم التي لا تفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما في ذلك دول مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة وحتى نيوزيلندا. هناك أيضًا قائمة أطول بكثير من البلدان التي لا تفرض رسوما عقارية، بما في ذلك الأسواق ذات النمو المرتفع مثل كندا وأستراليا ومالطا”.

ويقول بيتر فيريجنو ، مدير الخدمات الضريبية في شركة هانلي آن بارتنرز إن الحكومة الجديدة بوعدها بعدم زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، قد حدّت من قدرتها على جمع إيرادات جديدة.

وأشار بشكل خاص إلى أن نسبة ضريبة الميراث 40% في المملكة المتحدة، وهي نسبة مرتفعة للغاية بالمعايير العالمية.

عوامل أخرى غير الضرائب

وأشار أمويلز إلى عامل آخر بخلاف الضرائب، وهو النمو الكبير للصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة وآسيا، ما دفع الكثير من المستثمرين في هذا المجال إلى مغادرة المملكة المتحدة.

واوضح أن جزء كبيرا من جاذبية بريطانيا ترجع للتحدث باللغة الإنجليزية، لكن أهمية هذا العامل في جذب المهاجرين تراجعت لسببين، أولهما وجود فرص الهجرة لدول تتحدث الإنجليزية مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة.

أما السبب الثاني فإن الدول التي نجحت في جذب المهاجرين من أصحاب الملايين لديها الكثير من المدارس والجامعات التي تدرس بالإنجليزية، مثل سويسرا وسنغافورة والإمارات ومالطا، وبالتالي يمكن للناطقين بالإنجليزية التأقلم مع الحياة فيها بسهولة.

كما أشارت صحيفة الغارديان في تقرير عن هجرة المليونيرات في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى مغادرة أصحاب الملايين من الروس لبريطانيا منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، وكان الكثير منهم اختاروا بريطانيا مقصدا للحياة والاستثمار، غير أن الضغوط زادت عليهم نظرا لتأييدهم للسياسات الروسية.