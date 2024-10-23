إن بي سي: هجوم صاروخي في تل أبيب أجبر بلينكن على الدخول إلى ملجأ

نقلت شبكة “إن بي سي” الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن هجومًا بالصواريخ على تل أبيب أجبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بزيارة لإسرائيل، على دخول ملجأ للحماية من الغارات الجوية لمدة قصيرة، وذلك بعد أن انطلقت صفارات الإنذار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه شوهدت سحب الدخان أعلى الفندق، الذي نزل به بلينكن في تل أبيب، وهي على ما يبدو “دخان قذيفة تم اعتراضها”، وفق وصف الشبكة الأمريكية.

كما نقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي آخر أن الصاروخ الذي تم اعتراضه أطلقه (حزب الله)، فيما رفض الجيش الإسرائيلي الإجابة عن سؤال للشبكة حول الحادث.

يذكر أن هذه هي الزيارة الحادية عشرة التي يقوم بها بلينكن لإسرائيل منذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.