شاهد: حزب الله يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية

نشر (حزب الله) اللبناني، مساء الأربعاء، مشاهد من عملية رصد طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإسقاطها.

وقال الحزب في بيانه الذي نشره على حسابه في “تلغرام” إن الطائرة من نوع “هرمز 450 – زیك”، وتم إسقاطها في الأجواء اللبنانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن (حزب الله) تنفيذ عمليات عسكرية عدة ضد أهداف إسرائيلية، وفقًا لبيانات صادرة عنه، وتضمنت هذه العمليات ما يلي:

1- في الساعة 05:15 مساء، استهدف مقاتلو المقاومة تجمعًا للجنود الإسرائيليين في الأطراف الشرقية لبلدة حولا بصلية صاروخية.

2- في الساعة 06:30 مساء، تم استهداف تجمع آخر للجنود الإسرائيليين بين مرتفع بلاط وبلدة مروحين أيضًا بصلية صاروخية.

3- في عملية أكبر، شن الحزب هجومًا جويًا في الساعة 02:00 ظهرًا باستخدام سرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل جنوب حيفا، مؤكدا إصابة أهدافها بدقة.

4- استهدف مقاتلو المقاومة في الساعة 05:25 مساء تجمعًا للجنود الإسرائيليين عند أطراف بلدة راميا بصلية صاروخية.