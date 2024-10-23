شاهد: صاروخان من لبنان في سماء تل أبيب

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض صاروخين عبرا من لبنان إلى وسط وشمال البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وذكر المتحدث باسم الجيش أن صفارات الإنذار أُطلقت في شمال ووسط البلاد، واعترض سلاح الجو الإسرائيلي الصاروخين. وأظهرت لقطات مصورة عملية الاعتراض في سماء تل أبيب.

وقال شهود عيان إن الصواريخ تسببت في هروع آلاف الإسرائيليين إلى الملاجئ في المنطقة التي تعتبر عصب الاقتصاد الإسرائيلي.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة اعتراض صاروخ أطلق من لنان فوق مسكافعام في منطقة إصبع الجليل شمالي الأراضي المحتلة.

حزب الله يعلن القصف

من جانبه، قال حزب الله اللبناني إنه قصف صباح اليوم الأربعاء قاعدة غليلوت العسكرية التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.

وقال الحزب في بيانه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء “لبيك يا نصر الله”، قصفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من صباح يوم الأربعاء 23-10-‌‏2024، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية”.

الشرطة تحصر الأضرار

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها رصدت سقوط أجزاء اعتراضية في منطقة مدينة هرتسليا وفي رمات هشارون، مضيفة أنه لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات، إلا أن إحدى المركبات أصيب بأضرار.

مسيرة تدخل مليون الملاجئ

من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال إنه أسقط مسيرة، صباح الأربعاء، بعد مطاردة ليلية إثر تسللها من لبنان إلى إسرائيل.

وذكر الجيش أنه عثر على المسيرة في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة يوكنعام. وأضاف أن التحقيق الأولي يشير إلى أن المسيرة أسقطها سلاح الجو على الأرجح في منطقة مفتوحة.

وأفادت تقارير إخبارية إسرائيلية بأن المسيرة تسببت في دخول أكثر من مليون إسرائيلي إلى الملاجئ.