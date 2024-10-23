قمر صبح.. قصة طفلة فلسطينية ظهرت تحمل شقيقتها وأسرت القلوب (فيديو)

“شردنا وصار قذايف، وأختي حملتها على كتفي”، بهذه الكلمات بدأت الطفلة قمر صبح حديثها للجزيرة مباشر لتروي قصتها، بعد أن ظهرت بمقطع “فيديو” على مواقع التواصل وهي تحمل شقيقتها الصغرى، سمية، على ظهرها، ولاقت تعاطفا عالميا.

وأظهر مقطع “فيديو” الطفلة قمر وهي تحمل شقيقتها المريضة على كتفيها، حيث بدت مرهقة وتسير بمشقة كبيرة للغاية، فيما كانت الطفلة الأخرى مكسورة القدم، وقد توقف أحد المواطنين بسيارته وأوصلهما إلى المستشفى لعلاج شقيقتها.

وحظي مقطع “الفيديو” بإعجاب وإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لما أبدته الطفلة قمر صبح من شجاعة وقدرة على التحمل لمساعدة شقيقتها.

قمر، ذات الست سنوات، هي واحدة من أسرة من 9 أفراد اضطروا للنزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أكثر من عام.

https://twitter.com/ajmubasher/status/1848325862174638547

شقيقتها عانت من كسر قدمها

وقالت قمر إن قدم شقيقتها كسرت خلال هروبهم من قصف الاحتلال الإسرائيلي، ما دفعها إلى نقلها على ظهرها لمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، حيث قام الأطباء بتجبيرها، ثم نقلتها مرة أخرى إلى مكان نزوحهم في مخيم البريج وسط القطاع.

وأوضحت قمر أن الأمر كان صعبًا عليها للغاية، وأنها تعبت كثيرًا وهي تنقل شقيقتها، التي تبلغ من العمر 5 سنوات، التي لم تكن قادرة على المشي بسبب قدمها المكسورة، مشيرة إلى أنها كانت شديدة الخوف من القصف الإسرائيلي.

وقالت الأم حنان صبح للجزيرة مباشر إنها “شعرت بالحزن الشديد بسبب تحمل طفلتها عبء حمل شقيقتها الصغرى لهذه المسافة الطويلة”، مشيرة إلى أن “شمل العائلة تفرق بسبب القصف الإسرائيلي وكسرت رجل طفلتها”.

والد الأطفال مفقود

وأضافت أن والد الأطفال مفقود منذ أشهر، ولا معيل لهم في معيشتهم اليومية، التي يواجهون فيها مصاعب مستمرة، خاصة مع وجود رضيع حديث الولادة بين أطفالها.

وأوضحت حنان صبح أنها نزحت أكثر من مرة بسبب الحرب، وأنها مسؤولة عن 8 أطفال أصغرهم يبلغ من العمر أشهرًا عدة، لافتة إلى أن طفلتها لم تجد من يساعدها في نقل أختها لعلاجها، ثم العودة بها لمكان نزوحهم.

وتابعت “الأمر فظيع للغاية، البنت عمرها 6 سنوات تحمل أختها الطفلة التي تبلغ من العمر 5 سنوات. الوالد مفقود، ويسألونني كثيرًا عنه. شعرت بالحزن الشديد على طفلتي التي حملت مسؤولية أكبر منها”.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 42 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو 100 ألف جريح، ونحو 10 آلاف مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة في القطاع.