“الوضع كارثي”.. الدفاع المدني يعلن توقف عمله بالكامل في شمال غزة (فيديو)

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة اليوم الخميس عدم قدرة المنظمة الإغاثية على استكمال تقديم خدماتها في شمال القطاع المحاصر إثر تهديدات للطواقم بالقتل والقصف من قبل الجيش الإسرائيلي.

وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، عملية جوية وبرية في شمال قطاع غزة تتركز في منطقة جباليا ومحيطها.

تهديد الطواقم الطبية

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل “نأسف عن تقديم الخدمة الإنسانية للمواطنين في محافظة شمال قطاع غزة بسبب تهديد قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم بالقتل والقصف إذا بقوا داخل مخيم جباليا”.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطواقم مما أدى إلى إصابة عدد منهم، وقال المتحدث إن هناك آخرين موجودون في الطرقات ينزفون ولا يوجد أحد يستطيع إنقاذهم”.

ونشر المتحدث صورة لشاحنة محترقة أرفقها بتعليق “مركبة الدفاع المدني الوحيدة في محافظة شمال قطاع غزة التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي وإحراقها بالكامل” في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكان مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة قد صرح في الأيام الأولى للعملية العسكرية الإسرائيلية أن طواقمه غير قادرة على الاستجابة لمناشدات المواطنين في مناطق عديدة.

وقال “عدد كبير من المناشدات من المواطنين لكن للأسف غير قادرين على الدخول للمكان بسبب الخطورة الكبيرة لتلك المنطقة”.

“توقف عملنا والوضع كارثي”

وكشف جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء الأربعاء، توقف عمله كاملا في محافظة الشمال، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 5 من عناصره واستهداف 3 آخرين بشكل مباشر، وقصف مركبة الإطفاء.

وقال الدفاع المدني، في بيان “توقف عملنا كليا في محافظة الشمال، والوضع أصبح كارثيا هناك، والمواطنون الموجدوون باتوا بدون خدمات إنسانية”.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من أفراد الدفاع المدني واقتادتهم إلى مكان مجهول، وقال إن آليات إسرائيلية عسكرية استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع، وأضرمت النيران فيها.

انقطاع الاتصال بالطواقم

وأكد انقطاع الاتصال بأفراد منه كانت طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفتهم في مشروع بيت لاهيا، حيث لا يعلم الجهاز مصيرهم، في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من شمال قطاع غزة.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمال القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها. ويزعم الجيش الإسرائيلي، أن العملية تهدف إلى “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة” بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.